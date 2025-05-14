Bursa’da sahte avukat şebekesine darbe! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da sahte avukat şebekesine darbe! Çok sayıda gözaltı var

Bursa merkezli beş ilde kendilerini ‘uzlaştırıcı avukat” olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 18 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına gelen, "Hakkınızda açılacak dava var, 0539… numara ile irtibata geçin" yazılı mesajlar üzerine harekete geçti. Mesajı alan kişilerin belirtilen numaraları aramasıyla, telefondaki kişilerin kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp güven sağladıkları ve çeşitli gerekçelerle şüpheli hesaplara para göndermeye ikna ettiklerini belirleyen ekipler,

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 7'si "Atıcı" olarak adlandırılan, vatandaşları telefonla arayarak yönlendiren şüphelinin de bulunduğu toplam 18 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Bursa'ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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