15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Bursa Yıldırım'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 12:17
Takip Et

Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Ş.C. (56) ve E.O'nun ardından hastanede tedavi gören N.Ç. de hayatını kaybetti.

F.İ, K.İ, M.K, B.D, R.Ç, F.Ü, B.M, C.T, E.S, M.A. ve M.A'nın tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Bu kişilerden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Bursa ve İzmir'de operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da R.A. ve hastanede tedavi gören F.İ'nin sattığını belirledi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonda R.A'yı gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, R.A'nın içkileri kargo yoluyla İzmir'deki O.Y'den aldığı tespit edildi. Bu şüpheli de İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

O.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Piremir ve Akçağlayan Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. ve E.O, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
5
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
6
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
7
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.