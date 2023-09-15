Bursa’da ‘satılık devlet okulu’ iddialarına valilikten açıklama

Bursa Valiliği, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan ‘satılık devlet okulu’ iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

KAYNAK: AA
Bursa’da ‘satılık devlet okulu’ iddialarına valilikten açıklama

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Açıklamada, söz konusu okul binalarının Milli Eğitim Bakanlığınca 8 yıllığına kiralandığı ve kiralama süresi sonunda devredileceği belirtildi.

Okul binaları 8 yıllığına kiralandı

Açıklamada, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde imar planında lise binası alanı olan, mülkiyeti 4 kişiye ait taşınmaz üzerine maliklerin vekili tarafından yapılan iki adet 24 derslikli lise binasının Milli Eğitim Bakanlığınca 8 yıllığına kiralandığı bildirildi. Kiralama süresi sonunda bu binaların ve arsalarının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesiyle ilgili 30 Aralık 2014’te kira protokolü imzalandığı belirtildi.

Eğitim öğretime devam ediliyor

Açıklamada, inşaatlar tamamlandıktan sonra Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi ve Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim öğretime başlandığı anlatıldı. Okul binalarını yapan şahsın vekalet verdiği kişiler tarafından tahliye davası açılması üzerine, mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek tahliyeyi durdurduğu kaydedildi. Açıklamada, “Asliye Hukuk Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı üzerine, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi ve Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesinde mevcut binalarda eğitim öğretim sürdürülmektedir.” denildi.

Soruşturma sürüyor

Açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Ayrıca, iddialarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

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