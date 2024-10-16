Bursa'da servisten indirilen öğrencilerin bindiği traktör kaza yaptı! 6 yaralı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşanan üzücü olayda, lise öğrencileri İsmail Tekin, Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram, okula gitmek için ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu servise bindi. Ancak, servisin lise öğrencilerine yasak olması nedeniyle, ilçe girişinde polis çevirmesi olduğu bilgisi üzerine öğrenciler servisten indirildi.

Okula az bir mesafe kala, öğrenciler otostop çekerek 65 yaşındaki Ali Aslan'ın kullandığı traktöre bindi. Traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve 5 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra, ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan İsmail Tekin'in yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bu tür olaylar, öğrenci taşımacılığında güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, öğrenci servislerinin düzenli olarak denetlenmesi ve güvenlik standartlarına uygun olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak için alternatif çözümler geliştirilmesi gerektiği belirtildi.