Bursa'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Hareket halindeki hafriyat kamyonu Mustafakemalpaşa mevkiinde bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Şoförün araçtan inip canını zor kurtardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken kamyon kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa’da seyir halindeki hafriyat kamyonu alev topuna döndü!
Kaynak: İHA