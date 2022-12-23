Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İHA'nın haberine göre, olay, İnegöl ilçesi Küçükyenice Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle araç yangını söndürüldü. Otomobilin alev alev yanma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.