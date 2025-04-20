Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç, kullanılamaz hale geldi .

Yangın, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyreden Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı araç , İnegöl girişinde motor kısmından dumanlar çıkarmaya başladı . Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi .

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale edip yangını söndürdü . Ancak otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi . Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme ve çalışmaların başlatıldığı bildirildi .

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

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