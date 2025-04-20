Bursa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Yangın, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyreden Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı araç , İnegöl girişinde motor kısmından dumanlar çıkarmaya başladı . Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi .
İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale edip yangını söndürdü . Ancak otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi . Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme ve çalışmaların başlatıldığı bildirildi .