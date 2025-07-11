Bursa'da seyyar satıcı operasyonu

Kaynak: İHA
Bursa'da seyyar satıcı operasyonu

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentin farklı mahallelerindeki seyyar satıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını ve kent düzenini korumak amacıyla seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Görükle, 23 Nisan ve Odunluk mahallelerinde, özellikle ana cadde ve parklarda faaliyet gösteren seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Operasyonlar sırasında, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünleri satan, haksız kazanç sağlayan ve yayaların geçişini engelleyerek kaldırımları işgal eden seyyar satıcıların tezgahlarına ve ürünlerine el konuldu. Zabıta ekipleri, daha önce yapılan uyarılara rağmen satışlarına devam eden seyyar satıcılara yönelik gerekli yasal işlemlerin ardından cezai yaptırımlar uyguladı.

Yapılan denetimler sonucunda, toplamda 3 minibüs dolusu tezgah ve çeşitli ürün toplandı.

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