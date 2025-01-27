Bursa'da şiddetli deprem (27 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da şiddetli deprem (27 Ocak 2025)

Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Bursa Nilüfer'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum(AFAD) Bursa Nilüfer'de yerin 9.74 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye saatiyle deprem, 13.43'de meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı paylaşımda ise depremin büyüklüğü 4.1 olduğu kaydedildi. 13.43'de gerçekleşen deprem yerin 15.1 km altında oldu.

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Deprem Marmara Denizi çevresindeki şehirlerde hissedildi.

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