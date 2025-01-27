Bursa'da şiddetli deprem (27 Ocak 2025)

AFAD tarafından yapılan açıklamada Bursa Nilüfer'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum(AFAD) Bursa Nilüfer'de yerin 9.74 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye saatiyle deprem, 13.43'de meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/F6ZemOnvXy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı paylaşımda ise depremin büyüklüğü 4.1 olduğu kaydedildi. 13.43'de gerçekleşen deprem yerin 15.1 km altında oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 27, 2025
NILUFER (BURSA) https://t.co/87a3pgyb2I
27.01.2025, 13:43:46 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 15.1 km#Kandilli
Deprem Marmara Denizi çevresindeki şehirlerde hissedildi.