Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

Bursa'da çıkan silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 3.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Lütfü E. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar tabanca ile karşılıklı ateş açtı. Lütfü E. vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

