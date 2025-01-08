Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Maltepe Mahallesi'nde Milaz M. ile yoldan geçen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri Milaz M'ye tabancayla 2 el ateş etti. Milaz M, sol kolu ile sağ bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Milaz M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.