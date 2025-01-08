Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: AA
Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Maltepe Mahallesi'nde Milaz M. ile yoldan geçen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri Milaz M'ye tabancayla 2 el ateş etti. Milaz M, sol kolu ile sağ bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Milaz M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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