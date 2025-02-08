Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yanından geçen motosikletlinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, yanından geçen motosikletlinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde bulunan mezarlık mevkiinde meydana geldi.

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Arkadaşlarıyla sohbet eden Yusuf K.'ya(22) motosikletle olay yerinden geçen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabancayla ateş edildi. Sol bacağına isabet eden mermiyle yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı genç arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli motosikletli şahıs ise olay yerinden kaçtı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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