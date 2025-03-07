Husumetlisini takip edip kurşun yağdırdı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Husumetlisini takip edip kurşun yağdırdı! Yaralılar var

Bursa’da bir kişi 2 husumetlisini bir müddet takip ettikten sonra oturdukları işletme önündü silahını çıkarak peş peşe ateşledi. Dizlerine kurşun isabet eden 2 kişi hastaneye kaldırırken zanlı olay yerinden kaçtı.

Bursa'da bir kişi husumetlisi olan şahısları takip edip, şahısların oturduğu işletmeye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

Bursa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barış B., (24) husumetlisi olan Enes Ö. (33) ile Kamil Sefa A.'yı (24) takip etmeye başladı. Husumetlilerinin bir cadde üzerindeki işletmede oturduğunu gören Barış B., yanında taşıdığı tabancayla arka arkaya ateş açtı.

Bursa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Kurşunların hedefi olan iki kişi, dizinden vuruldu. Silah sesleri üzerine olay yerine 112 ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bursa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

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