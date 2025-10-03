Bursa’da sinema günleri: Irgandı Köprüsü'nde ‘La La Land’ fırtınası!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin sanat ve kültür nabzını hızlandırmak için başlattığı Bursa Sinema Günleri'ni, tarihi dokularda film şöleniyle sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda tasarlanan festival, 26 Eylül - 30 Ekim 2025 arası 33 yetişkin ile animasyon yapımı ve 4 yönetmen sohbetini Bursalı sinemaseverlere sunuyor.

Etkinlik, Irgandı Köprüsü, Kültürpark Atatürk Stadyumu, Merinos Parkı, Tayyare Kültür Merkezi ile ilçelerin çeşitli noktalarında sahnelenecek. Katılımcılar, kaliteli filmlerin yanı sıra söyleşilerle yönetmenlerin yaratım sırlarını yakından keşfedecek.

FİLM GÖSTERİMİNE, YOĞUN KATILIM

Bursa Sinema Günleri'nde Irgandı Köprüsü'ndeki Oscar'lı "La La Land (Aşıklar Şehri)" seansı, kalabalık bir izleyici kitlesiyle gerçekleşti.

Damien Chazelle imzalı romantik müzikal, Ryan Gosling ve Emma Stone'un canlandırdığı Mia ile Sebastian'ın tutku dolu aşk ve rüya yolculuğunu perdeye yansıttı.

Tarihi köprünün mistik havasıyla bütünleşen açık hava gösterimi, izleyicilere büyüleyici bir gece yaşattı.

