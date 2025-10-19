İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşağın yanındaki yeşil alanda dün saat 18.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yapılan inceleme ve araştırmada cesedin, Ahmet Çetin’e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Çetin’in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.