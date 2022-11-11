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Şoförü yanmaktan son anda vatandaşlar kurtardı 

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak cayır cayır yandı. Aracın içinde sıkışan sürücüyü diri diri yanmaktan vatandaşlar kurtardı. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 07:01
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Bursa'da şoförü yanmaktan son anda vatandaşlar kurtardı 

Şoförü yanmaktan son anda vatandaşlar kurtardı 
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İHA'nın haberine göre, kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri, Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Mehmet Yaşar (40) yönetimindeki 16 Y 9426 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. 

Kazanın hemen ardından aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araçta mahsur kalan sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından kurtarıldı. O sırada araç alev alev yanmaya başladı.

Sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, alev topuna dönen araçtaki yangını olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın ve kaza sonucu araç demir yığınına döndü.

 

 

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