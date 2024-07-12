Bursa'da soğuk hava deposu alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da soğuk hava deposu alev alev yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda yangın çıkarken, İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi yakınlarında bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede soğuk hava deposunu sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının büyüklüğü sebebiyle çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi çağrıldı.

Siyah dumanlar ilçenin birçok noktasında görüldü. Yangın havadan görüntülenirken, İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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