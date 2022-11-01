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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın: 5 yaralı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangında 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 02:20
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Bursa'da soğuk hava deposunda yangın: 5 yaralı

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın: 5 yaralı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangın nedeniyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikada bulunan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA / İHA)

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