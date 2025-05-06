Bursa’da su alarmı: Barajlardaki doluluk oranı yarı yarıya düştü

Son 10 yılın en kurak sonbahar ve kış aylarından birini geçiren Bursa'da barajlardaki su oranları korkutmaya devam ediyor. Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki ortalama doluluk oranı Mayıs ayına gelindiğinde yüzde 54.99'u gösteriyor.

Bu rakamın geçen yılın aynı dönemi ile neredeyse yarı yarıya olması dikkat çekiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların doluluk oranı son 15 günde yaklaşık yüzde 4 yükselse de geçen seneki oranların çok altında kaldı. Geçen sene Mayıs ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 98.2 iken bu sene 5 Mayıs itibariyle barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 54.32'ü gösteriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanması yönünde çağrı yaparken, "Alınacak basit tedbirler yaz aylarında sıkıntı yaşanmasının önüne geçebilir. Barajlarımız yüzde 54 dolu olsa da tasarruflu davranmak zorundayız" dedi.