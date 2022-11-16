16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bursa'da hırsız operasyonu

Bursa'da BUSKİ'nin su deposuna giren hırsız, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:31
Takip Et

Bursa'da su deposuna giren hırsıza suçüstü

Bursa'da hırsız operasyonu
+
Aa
-

Bursa'da BUSKİ'ye ait su deposundan hırsızlık yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da BUSKİ'nin su deposuna giren hırsız 3 metre uzunluğunda elektrik topraklama kablosunu kesip çalacağı sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan 37 yaşındaki İ.A. daha sonra adliyeye sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Teröristin bu fotoğrafını kim çekti. İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı
7
﻿Teröristin bu fotoğrafını kim çekti. İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı
﻿Teröristin bu fotoğrafını kim çekti. İYİ Partili Turhan Çömez açıkladı
﻿Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
﻿Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
﻿Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
﻿Rize’de ruhsatsız binalar yıkılıyor
﻿Rize’de ruhsatsız binalar yıkılıyor
﻿Rize’de ruhsatsız binalar yıkılıyor
﻿Yavru karacanın deniz keyfi
﻿Yavru karacanın deniz keyfi
﻿Yavru karacanın deniz keyfi
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener, DİSK heyetini kabul etti
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener, DİSK heyetini kabul etti
﻿İYİ Parti lideri Meral Akşener, DİSK heyetini kabul etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.