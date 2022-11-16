Bursa'da hırsız operasyonu

Bursa'da BUSKİ'ye ait su deposundan hırsızlık yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'da BUSKİ'nin su deposuna giren hırsız 3 metre uzunluğunda elektrik topraklama kablosunu kesip çalacağı sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan 37 yaşındaki İ.A. daha sonra adliyeye sevk edildi.
(Kaynak: İHA)
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