Bursa’da su kesintilerine güncelleme geldi: Kentin 6 günlük suyu kalmıştı

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle yapacağı planlı su kesintisinde güncelleme yapıldığı duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir."

Yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kurumaya başlamasını üzülerek dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyeye düştüğünü açıkladı. Dün konuşan Bozbey, Bursa’nın 6 günlük suyu kaldığını söylemişti.