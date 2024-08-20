Bursa'da suç örgütü çökertildi

Operasyon, altı ay süren fiziki ve teknik takiplerin ardından, suç örgütünün iş insanlarını tehdit ederek haraca bağlaması, işyerlerini kurşunlaması, sözde mahkemeler kurarak alacak-verecek meselelerine müdahale etmesi ve yağma yoluyla mülkleri ele geçirmesi gibi suçları işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.