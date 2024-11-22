Bursa'da suç örgütü operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA
Bursa'da suç örgütü operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Bursa'da polis ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından, suç örgütü kurdukları öne sürülen 8 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "var olan veya varsayılan suç örgütlerinin yarattığı korkutucu güçten faydalanarak cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. Yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkarıldığı bildirildi.

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