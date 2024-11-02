Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 37 yaşındaki organ nakilli genç evinde yanında alkol şişeleriyle ölü olarak bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 37 yaşındaki organ nakilli genç evinde ölü bulundu.

Olay, 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları yalnız yaşayan Özcan G.'den (37) 2 gündür haber alamayınca evine gitti. İçeriye girdiklerinde genci hareketsiz yerde yatar vaziyette bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özcan G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, 2 yıl önce böbrek nakli olan Özcan G.'nin yanında alkol şişelerinin olduğu görüldü. Özcan G.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu

Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu

Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu

Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu

Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu

Son Haberler
Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı
Şanlıurfa’da faciadan kılpayı kurtuluş! Otomobil seyir halinde alev alev yandı
Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu
Bursa'da şüphe uyandıran ölüm! Organ nakilli genç yanında alkol şişeleriyle ölü bulundu
Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı iddia ediliyor... New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın yolsuzluk davasının duruşma tarihi belli oldu!
Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı iddia ediliyor... New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın yolsuzluk davasının duruşma tarihi belli oldu!
Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Aydın’da korkutan yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var
Kocaeli’de trafik canavarı elektrik direğine çarpıp yan yattı! 2 yaralı var