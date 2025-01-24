Bursa'da sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kaynak: DHA
Bursa'da sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Yusuf Osmanoğlu isimli kişi kamyonu park ettiği yerden çıkarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi. Direksiyon başında kriz geçiren 63 yaşındaki Osmanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Arapzade Mahallesi Soydaşkent Cami önünde meydana geldi. A 0350 HC plakalı otomobiliyle geri manevra yapan Yusuf Osmanoğlu, direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, park halindeki 35 AYZ 231 plakalı kamyonete çarptı.

Savrulan kamyonet de yine park halindeki 16 BGM 066 plakalı otomobile çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Osmanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. 2 çocuk babası Yusuf Osmanoğlu, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bursa'da sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Bursa'da sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi

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