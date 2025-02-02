Bursa'da taksi ücretlerine 6 ay sonra yeni bir zam daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da taksi ücretlerine 6 ay sonra yeni bir zam daha!

Bursa'da yaşayan vatandaşlar ve şehri ziyaret edenler dikkat. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), taksi ücretlerine yeni bir zam yaptı.

9 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu yeni tarife ile taksi kullanım ücretleri yeniden belirlendi.

Bursa'da son taksi zammı 6 ay önce ağustos ayında yapılmıştı.

9 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ!

9 Şubat Pazar günü itibarıyla geçerli olacak yeni tarife ücretleri ise şu şekilde:

"Bursa’da 30 lira olan açılış ücreti 36 lira, indi-bindi ücreti ise 90 liradan 115 liraya yükseldi. Kilometre başı 30 lira olan ücret ise yeni tarife ile birlikte 36 lira olurken, mevcut tarifede dakikası 2 lira 70 kuruş olan ücret yeni tarifede 3 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesi ise bin 600 lira olarak belirlendi."

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