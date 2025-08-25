Bursa'da talihsiz kaza! Cami inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da talihsiz kaza! Cami inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cami inşaatında çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Suriye uyruklu Musa Almatayer (31), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'ndeki Sultan Alparslan Camii'nin inşaatında meydana geldi.

Kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Musa Almatayer, inşaatın 3'üncü katında kalıp çakarken dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Almatayer, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

