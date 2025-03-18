Bursa’da tarihi eser operasyonu: 1kişi gözaltında

Kaynak: İHA
Bursa’da tarihi eser operasyonu: 1kişi gözaltında

Bursa'da jandarma tarafından bir köy evine operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda altın yazmalı kitap ile siyah dolar banknotlar ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden 49 yaşındaki İ.H.M isimli kişinin tarihi eserleri bulundurduğu ihbarı üzerine Savcılığın izniyle jandarma harekete geçti.

Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu düşünülen 11 adet altın yazmalı kitap,141 adet sahte olduğu değerlendirilen görünüm değiştiren özelliğe sahip siyah dolar banknot, 2 adet cam şişe esans, 1 adet cep telefonu,1 adet tablet ele geçirildi.

Ele geçen eserler bilirkişi raporuna gönderilirken, şüpheli İ.H.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

aw415084-01.jpg

Son Haberler
5 ayrı yerinden bıçakladı! Babasını kanlar içerisinde buldu
5 ayrı yerinden bıçakladı! Babasını kanlar içerisinde buldu
Yozgat’ta şehitler dualarla anıldı
Yozgat’ta şehitler dualarla anıldı
Immobile Türkiye’ye gelişinde kimin katkısı olduğunu açıkladı
Immobile Türkiye’ye gelişinde kimin katkısı olduğunu açıkladı
Bingöl’de aranan 3 şüpheli yakalandı
Bingöl’de aranan 3 şüpheli yakalandı
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Erdoğan, Stubb ile telefonda görüştü