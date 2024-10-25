Bursa’da tarihi uyuşturucu operasyonu! 86 bin hap ele geçirildi

Narkotik köpeği Lizz'in de katıldığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Binlerce genç zehirlenmekten kurtarıldı.

4 şahsın uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen operasyonda şüphelilerin ev ve araçları mercek altına aldı.

86 BİN UYUŞTURUCU 14 KİLİOGRAM MERAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri C.S., E.S., Ö.E. ve C.S. isimli şahısların iki ayrı araçla Bursa'ya geleceği bilgisini aldı.

Minibüs ve bir hafif ticari araçta yapılan aramada 28 kilo 600 gram (86 bin adet) uyuşturucu ecstasy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik köpeği Lizz operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucuların başında poz verdi.

60 BİN KİŞİ ZEHİRLENMEKTEN KURTARILDI

Ele geçen uyuşturucu ile 60 bin kişinin, hap ile de 86 bin kişinin zehirlenmekten kurtarıldığı öğrenildi.