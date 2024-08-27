Bursa'da tartıştığı sevgilisini otomobilden indirip darbetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da tartıştığı sevgilisini otomobilden indirip darbetti

Bursa'da S.B. otomobilde tartıştığı sevgilisi H.K.'yi araçtan indirip sokak ortasında darbetti. Olay bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken, polis S.B.’yi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 04.30 civarlarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde meydana geldi. Sevgili oldukları öğrenilen S.B. ile H.K. arasında seyir halindeki otomobilde bilinmeyen sebeple çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Otomobili durduran S.B., sevgilisi H.K.'yi araçtan zorla indirerek darbetti. Yere savrulan kadın, kendisini savunmak amacıyla telefonunu S.B.'nin yüzüne telefonunu fırlattı. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olayın ardından H.K., emniyete giderek S.B.'den şikayetçi oldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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