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Mutfak tüpü bomba gibi patladı, tek katlı ev küle döndü

Bursa'da yaşlı bir kadının kaldığı tek katlı ahşap evde mutfak tüpünün patlaması ile evin her yerini alevler sardı. Çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, ortalık savaş alanına döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:32
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Bursa'da tek katlı ahşap ev bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Mutfak tüpü bomba gibi patladı, tek katlı ev küle döndü
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Bursa'da tek katlı ahşap evde mutfak tüpü bomba gibi patladı, tarihi ev alevlere teslim oldu. Evi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, ortalığı savaş alanına çeviren patlama çevredeki vatandaşların amatör kamerasına anbean yansıdı.

Yangın, Osmangazi İlçesi Tayakadın Mahallesinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadının kaldığı evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı piknik tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması ile evin her yerini alev ve dumanlar sardı. Patlamanın gürültüsü ile mahalle sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin teslim olduğu gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Ortalığı savaş alanına çeviren yangında yaşlı kadının evinde olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.


(Kaynak: İHA)

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