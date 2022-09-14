﻿Tek tekerli tehlikeli şov

İHA'nın haberine göre, Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde seyir halinde olan bir motosikletlinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Motosikletli, trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi.

Tehlikeli şov, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Motosikletli, karayolunda akan trafiğe aldırış etmeden ön tekerini kaldırarak seyahat etti.

Hız sınırlarını aşan sürücünün tehlikeli anları, arkasından gelen başka bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkilere yol açtı.