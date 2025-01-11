Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun

Kaynak: İHA

Bursa'da bir tekel bayisine giren 2 kişi, işçi Ali Hakan H.’yı silahla tehdit ederek, nakit para ile bir miktar içki ve sigara çalarak kaçtı.

Bursa'da bir tekel bayisine giren 2 şüpheli, işçi Ali Hakan H.’yı silahla tehdit ederek, 15 bin TL nakit para ile bir miktar içki ve sigara çalarak kaçtı.

bursada-tekel-bayisinde-silahli-soygun-510413-151111.jpg

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi, Koza Caddesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli girdikleri tekel bayisinde, Ali Hakan H. isimli çalışanı silahla tehdit edip, 15 bin TL nakit para ile bir miktar içki ve sigara alarak olay yerinden koşarak uzaklaştı.

bursada-tekel-bayisinde-silahli-soygun-510410-151111.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Son Haberler
Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun
Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun
Bir ithal içki grubuna daha zam geldi!
Bir ithal içki grubuna daha zam geldi!
Kocaeli'de silah kaçaklığı yapan 6 kişiye tutuklama
Kocaeli'de silah kaçaklığı yapan 6 kişiye tutuklama
Kızıl Goncalar'daki olay sahne kaldırıldı! Yapım şirketi açıklama yaptı
Kızıl Goncalar'daki olay sahne kaldırıldı! Yapım şirketi açıklama yaptı
MasterChef'te şampiyon bu akşam belli olacak
MasterChef'te şampiyon bu akşam belli olacak