Bursa’da teknoloji rüzgarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da teknoloji rüzgarı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 güren Bursa Teknoloji ve Gençlik Festivali, Sertaç Abi söyleşisi ile tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Teknoloji ve Gençlik Festivali sona erdi.

Teknoloji ve robot atölyelerinden söyleşilere konserlerden yarışmalara çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiği festivale Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Festival'in son gününde düzenlenen söyleşide Youtuber Sertaç Abi, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Sosyal medyada teknoloji içerikleriyle milyonlara ulaşan Sertaç Abi, sahnede gerçekleştirdiği söyleşide kendi hikayesini anlatırken, gençlere ilham verdi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali'nin kapanış programında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi teknolojiyle buluşturmak, onların potansiyelini ortaya çıkaracak fırsatlar sunmak bizim en büyük önceliğimiz. Üç gün süren bu organizasyon, bizi bu hedefe daha da yaklaştıran pek çok çalışmaya ev sahipliği yaptı. Stantlarımızı bir an olsun boş bırakmayan tüm katılımcılara, her gün salonumuzu dolduran tüm Yıldırımlı ve Bursalı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa’da teknoloji rüzgarı

Bursa’da teknoloji rüzgarı

Bursa’da teknoloji rüzgarı

Bursa’da teknoloji rüzgarı

Bursa’da teknoloji rüzgarı

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