Bursa’da tekstil fabrikasında büyük yangın

Bursa Nilüfer’deki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Karesi Tekstil’e ait fabrikada saat 20.00 sularında yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ve OSB’ye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.