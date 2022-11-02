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Bursa'da yanan tekstil fabrikasından çıkan duman kenti kapladı

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan ve yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonucu gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 09:52
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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da yanan tekstil fabrikasından çıkan duman kenti kapladı
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Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra aralarında İstanbul'un da yer aldığı çevre illerden gelen çok sayıda ekip, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü adeta bir bulut kümesi gibi kaplayan yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor.

Özellikle Nilüfer ilçesinin genelini kapsayan dumanın yanı sıra fabrika yakınındaki mahallelerde yangınla yayılan kül tabakaları yer alıyor.

Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, tesis yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Dumandan 12 kişi etkilenmişti. (AA)

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