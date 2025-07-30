Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Olay, saat 01.00 civarında İnegöl OSB Havaalanı caddesi üzerinde bulunan bir tekstil üretim tesisinin kumaş deposunda başladı. Alevlerin hızla yayıldığını fark eden çalışanlar, derhal itfaiyeyi aradı. Yangın mahalline çok sayıda itfaiye birimi yönlendirildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek yaklaşık bir saat içerisinde yangını bastırdı. İtfaiye ekipleri işletmedeki dumanı uzaklaştırmak için çalışmalara başlarken, fabrikada önemli maddi zarar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.