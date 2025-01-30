Bursa'da ters yön faciası

Kaynak: İHA

Bursa'da süratle ilerleyen motosikletli, müşteri taşıyıp ters yöne giren taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza kameraya yansırken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hamitler TOKİ yolunda meydana geldi. 16 BCV 981 plakalı motosiklet sürücüsü Gökdeniz Sarol, arkasına aldığı Fırat Elban ile seyir halindeyken, genç sürücü yolun boş olması nedeniyle hızla ilerlemeye başladı.

aw380589-01.jpg

Bu esnada müşteri aldıktan sonra ters yöne giren taksiyi son anda fark eden genç, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrelerce savrulan iki motosikletli ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan Gülcan B., Hüseyin B., Ömer B. de hafif yaralandı.

aw380589-02.jpg

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

aw380589-03.jpg

Son Haberler
Litvanya ekonomisi ivmelendi
Litvanya ekonomisi ivmelendi
Özel hastanelerle ilgili 'devrim' gibi karar! Artık o ücretler alınamayacak
Özel hastanelerle ilgili 'devrim' gibi karar! Artık o ücretler alınamayacak
İsviçre’nin dış ticaret fazlasında düşüş
İsviçre’nin dış ticaret fazlasında düşüş
Otomobil öğrencilerin arasına daldı! 2 yaralı
Otomobil öğrencilerin arasına daldı! 2 yaralı
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: "Ona aşıktım"
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: "Ona aşıktım"