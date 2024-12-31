Bursa'da ters yönde giden otomobil TIR ile çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da ters yönde giden otomobil TIR ile çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'da, ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobilin TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ters yönde seyir halinde bulunan Nesrin Uğur Gümüş hakimiyetindeki otomobil, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Nesrin Uğur Gümüş ve yanındaki Erkan Öztemir yaralandı.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da ters yönde giden otomobil TIR ile çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'da ters yönde giden otomobil TIR ile çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'da ters yönde giden otomobil TIR ile çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Bursa'da ters yönde giden otomobil TIR ile çarpıştı: 2 kişi yaralandı

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