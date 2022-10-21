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TIR ile 1 milyon liralık mazgal çalan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR ile otoyollarda dolaşıp, 2 ayda 1 milyon liralık mazgal çalan zanlı, jandarmada yapılan sorgulamanın ardından adliyeye çıkartıldı. Zanlı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:31
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Bursa'da TIR ile 1 milyon liralık mazgal çalan zanlı tutuklandı

TIR ile 1 milyon liralık mazgal çalan zanlı tutuklandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son dönemlerde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait otoyollarda ve özellikle dinlenme tesisleri girişlerindeki mazgal hırsızlığına karıştığı belirlenen şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonucu otobandaki bir tesiste suçüstü yakalandı. 


Son günlerde Orhangazi bölgesinde Karayollarına ait otoyollarda mazgal hırsızlığı vakalarının artması üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT timleri izledikleri çok sayıda kamera kaydından yola çıkarak bir zanlıyı takibe aldı.
TIR ile mazgalları çalıyormuş
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Oksijen tesislerinde bir tır takibe alındı. Aynı bölgede 17 adet mazgal çaldığı belirlenen S.Ş.(41) isimli şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile gözaltına alındı.


Zanlının bölgede Eylül ayından bu yana TIR ile karayollarında gezip mazgal hırsızlığı yaptığı ve çaldığı mazgalları da uyuşturucu parası için sattığı tespit edildi. Zanlının bölgede son 2 ayda yaklaşık 1 milyon TL değerinde mazgal çaldığı belirlendi. Zanlının savcılık ifadesinde mazgalları uyuşturucu almak için çalıp sattığını söylediği belirlendi. S.Ş.’nin daha önceden çok sayıda hırsızlık suçundan da sabıka dosyasının kabarık olduğu belirlendi.
 

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