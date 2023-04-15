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Bursa'da kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir kara yolunda tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:14
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Bursa'da tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti
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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Şafak Kıran (61) idaresindeki i 26 AB 233 plakalı kamyonet, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Yunus Ç. yönetimindeki 35 HB 9685 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette bulunan Kıran ve Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Yunus Ç. gözaltına alındı.

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