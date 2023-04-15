Bursa'da kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Bursa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Şafak Kıran (61) idaresindeki i 26 AB 233 plakalı kamyonet, Karacabey ilçesi Gölkıyı mevkisinde Yunus Ç. yönetimindeki 35 HB 9685 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette bulunan Kıran ve Reşit Timaçin'in (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.
Sıkıştıkları yerde çıkarılan cenazeler savcılık incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Yunus Ç. gözaltına alındı.