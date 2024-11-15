Bursa’da toprak altında can pazarı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da toprak altında can pazarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışmalarında kayan toprağın altında kalan K.G, yı kurtarmak için ekipler seferber oldu. Adeta can savaşının yaşandığı olayda K.G yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokak'ta meydana geldi. BUSKİ'nin taşeron firması çalışanlarının yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması sırasında göçük oluştu. İşçilerden Kerem G. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler toprak altında kalan işçiyi yarım saat süren çalışmayla yaralı kurtardı. Sağlık görevlileri tarafından müdahalesi yapılan Kerem G., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kerem G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kurtarma anı ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da toprak altında can pazarı

Bursa’da toprak altında can pazarı

Bursa’da toprak altında can pazarı

Bursa’da toprak altında can pazarı

Bursa’da toprak altında can pazarı

Son Haberler
Jean-Baptiste Del Amo’dan “Adamın Oğlu”
Jean-Baptiste Del Amo’dan “Adamın Oğlu”
AKP'li başkan yaptığı torpili canlı yayında savundu: İşi pervasızlığa kadar götürdüler…
AKP'li başkan yaptığı torpili canlı yayında savundu: İşi pervasızlığa kadar götürdüler…
Yapay zeka 2025 asgari ücreti tahmin etti
Yapay zeka 2025 asgari ücreti tahmin etti
MSB'den silah ve mühimmat açıklaması
MSB'den silah ve mühimmat açıklaması
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı