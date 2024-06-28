Bursa'da trafik kazası

Kaynak: İHA
Bursa'da trafik kazası

Bursa'nın İnegöl’de meydana gelen trafik kazasında motosikletler kafa kafaya çarpıştı; 2 şoför de yaralandı.

2 kişinin yaralandığı trafik kazası, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Cerrah kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Çevre yolunda seyir halinde olan 26 yaşındaki şoför Burak D. yönetimindeki 16 ADF 102 plakalı motosiklet, ters yönden gelen 35 yaşındaki sürücü Nuray C. yönetimindeki 16 ALB 115 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen şoförler yaralandı. Yaralı vatandaşlar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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