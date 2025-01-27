Bursa'da trafik magandalığı! Akan trafikte drift attı

Bursa'da plakası henüz öğrenilemeyen lüks bir otomobil sürücüsü, akan trafikte drift atarak ilerledi. Tehlikeli anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Trafik ekipleri görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Olay Mudanya yolunda meydana geldi. Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bir anda drift atmaya başladı. Hem kendi canını, hem de trafikte ilerleyen diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Görüntüler üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.