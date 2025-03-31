Bursa’da trafikte korkulu anlar! Kriz direksiyon başında geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücü, aracın kontrolünü kaybederek önce balıkçı tezgahına, ardından bir otomobile çarptı. Araç, yol kenarındaki tabelayı devirip eczaneye çarptıktan sonra durabildi.

Kaza akşam saatlerinde Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücünün kontrolünden çıkan araç önce balıkçı tezgahına, ardından bir otomobile çarptı, daha sonra yol kenarındaki tabelayı devirip eczaneye çarptı.

Metrelerce ilerleyen aracı fark eden çevredekiler panik dolu anlar yaşarken, 112 ekiplerine de bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bursa’da trafikte korkulu anlar! Kriz direksiyon başında geldi

Bursa’da trafikte korkulu anlar! Kriz direksiyon başında geldi

Bursa’da trafikte korkulu anlar! Kriz direksiyon başında geldi

Bursa’da trafikte korkulu anlar! Kriz direksiyon başında geldi

Bursa’da trafikte korkulu anlar! Kriz direksiyon başında geldi

Bursa’da trafikte korkulu anlar! Kriz direksiyon başında geldi

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