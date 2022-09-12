Trafikte tartışma yol kestirdi

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasından yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüs şoförü ise seyir halindeyken minibüsü otomobilin önüne kırarak kapıyı açtı.

O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.