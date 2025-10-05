Bursa’da trafikte tehlikeli ’makas’

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu ana yolda bir otomobil sürücüsü, trafikte "makas" atarak adeta vatandaşların canını hiçe saydı. Tehlikeli manevralar yapan sürücünün direksiyonu tutuş şekli de görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Trafiğe çıkan bir sürücü anayolda peş peşe attığı "makasla" vatandaşların canını hiçe saydı. İlginç direksiyon tutuşu ve yaptığı ani manevralarla kazaya davetiye çıkaran sürücü, o anları arka koltukta oturan arkadaşına cep telefonuyla kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.