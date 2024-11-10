Bursa’da trajik kaza: 6 yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ünal U. (30) yönetimindeki 16 ARZ 497 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Selçuk A. (35) yönetimindeki 16 CEK 44 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobiller savruldu. 16 CEK 44 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk A. ile araçta yolcu konumunda bulunan İpek A. (4), Dilek A. (29), Tuğçe A. (9) ile 16 AEZ 497 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine U. (48) ile Hatice U. (15) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.