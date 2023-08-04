Bursa'da üretilen Sultan Su Arapça etiketle su satmaya başladı. Böyle giderse biz sığınmacı olacağız

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı ve yabancı kaçak sayısı gittikçe artıyor. İktidarın açık kapı politikası, Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi.

Türk halkını tehdit de eden Suriyeli sığınmacılar adli olaylara da karışıyor. Sayıların giderek artması Arapça tabelaları ve etiketleri de çoğalttı.

Bursa’da bir etiket skandalı ortaya çıktı. Bursa’da Sultan Su Arapça etiketle su satmaya başladı.

1975 yılında kurulan Sultan Doğal Kaynak Suyu, Türkiye’deki ilk su dolum tesislerinden biridir ve 2007 yılında Sedef Gıda Maddeleri Pazarlama Ve Ticaret LTD. ŞTİ. bünyesine katılan Sultan Doğal Kaynak Suyu dolum tesisleri, sektördeki köklü firmalar arasında yer almaya devam ediyordu.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Arapça etiket sosyal medyada büyük tepki topladı. Vatandaşlar Sultan Su markasını almayarak protesto etmeye başladı.

Öte yandan İzmir, Mersin ve Adana’da Arapça tabelalar tek tek indirilmeye başlandı. Trabzon adeta bir Suriye kentine döndü.

Kullanıcılar Araça su etiketine şöyle tepkiler verdi: