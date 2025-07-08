Bursa’da uygulama noktasında gergin dakikalar! Biber Gazıyla etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da uygulama noktasında gergin dakikalar! Biber Gazıyla etkisiz hale getirildi

Bursa’da ehliyetsiz bir sürücü ile polis arasında yaşanan kavga biber gazı ile noktalandı. Babasına yazılan cezayı duyan genç polislerle tartıştı. Tartışma sonrası zor kullanan şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirildi.

Olay, 6 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hat Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları otomobilin sürücüsü E.S.'nin ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti. E.S. ile araç sahibi babası Z.S.'ye ceza yazıldı. Oğlu haber verince uygulama noktasına gelen Z.S., polis memurları ile tartıştı.

Uyarılara rağmen tepkisine devam eden Z.S., kadın polis memurunun koluna vururken, kendisini engellemeye çalışan polis memurunu da itekledi. Yere düşmekten son anda kurtulan polis memuru, Z.S.'yi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, ehliyetsiz sürücü E.S.'nin de biber gazından etkilendiği ve çığlık atıp, "Yandım, yandım" dediği görüldü. Bir vatandaşın da yaşananlara tepsi gösterip, "Ağabey ne yapıyorsunuz, devletin memuruna vurulur mu?" dediği duyuldu. Gözaltına alınan Z.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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